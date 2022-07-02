В ЛНР заявили о подготовке к работе военной комендатуры в Лисичанске Фото: Александр КОЦ

В Лисичанске Луганской народной республике в ближайшее время приступят к работе подразделения военной комендатуры ЛНР, заявили в военной комендатуре Северодонецка.

«Лисичанск перешел под полный контроль союзных сил. В ближайшее время к охране общественного порядка в городе приступят подразделения военной комендатуры ЛНР», – передает ТАСС сообщение военной комендатуры.

Напомним, в субботу, 2 июля, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Лисичанск полностью окружен. Он выразил уверенность, что оставшимся в городе украинским националистам вырваться из кольца не удастся, «даже если очень постараться».

Как ранее писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Вооруженным силам России осталось пройти шесть километров, чтобы полностью окружить город Лисичанск. Для того, чтобы замкнуть кольцо, военным России и ЛНР оставалось занять населенный пункт Белоголовка.