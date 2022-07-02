Кадыров заявил о взятии Лисичанска под контроль российскими войсками Фото: Архив "КП"

Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль город Лисичанск в Луганской народной республики, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Потерь среди российских войск нет, отметил политик.

«Командир специального полка полиции имени А. Кадырова МВД по ЧР, Герой России Замид Чалаев совместно с шестым казачьим полком вошли в Лисичанск со стороны Попасненского направления, встретились с силами спецназа «Ахмат» и второго корпуса народной милиции ЛНР и взяли под контроль город», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам главы Чечни, российские военные уверенно и быстро осуществили штурм города, не встретив особого сопротивления со стороны Вооруженных сил Украины. Вместе с тем, отметил политик, Вооруженные силы Украины, оставляя город, разрушили объекты инфраструктуры. Так, они нанесли удар ракетой «Точка-У» по зданию администрации Лисичанска, надеясь, что там будут российские военные.

«Вот вся суть тактики нацистских бандформирований. Оставить после себя как можно больше разрушения, лишить города и поселки без инфраструктуры и затем обвинить Россию», – заявил Кадыров.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Чечни сообщил, что Лисичанск полностью окружен. Он выразил уверенность, что оставшимся в городе украинским националистам вырваться из кольца не удастся, «даже если очень постараться».

Тем временем в Лисичанске ведется подготовка к работе военной комендатуры.