Байден потребовал от владельцев заправок немедленно снизить цены на бензин

Байден уговаривает владельцев американских автозаправок продавать топливо дешевле. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден через социальные сети уговаривает владельцев американских автозаправок сбросить цены на топливо. Американский лидер призывает компании, управляющие заправочными станциями, сделать это немедленно, мотивируя тем, что наступило «время глобальных рисков».

«Снизьте цену, которую вы берете на заправке, чтобы отразить стоимость, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас», - приводит РИА Новости опубликованный американским президентом в Twittеr пост.

Ранее президент США призвал Конгресс временно отменить федеральный топливный налог, чтобы снизить цены на бензин.

Также Байден признал, что к росту цен на топливо в США привели антироссийские санкции и назвал рекордный рост цен на бензин и инфляцию в США «субпродуктом помощи Украине».

Тем временем аналитик Том Клоза заявил, что Соединенным Штатам грозят «апокалиптические» цены на бензин, так как приближается сезон ураганов, что повышает угрозу нефтеперерабатывающим предприятиям и их электроснабжению.