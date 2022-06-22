Байден признал, что анитроссийские санкции привели к росту цен на топливо в США

Байден признал, что топливо в США подорожало из-за антироссийских санкций. Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден признал, что антироссийские санкции отразились на американском энергетическом рынке. Об этом Байден заявил в среду 22 июня во время специального обращения к нации.

«Россия — один из крупнейших в мире производителей нефти. Мы перекрыли поставки нефти в США, и наши партнеры в Европе сделали то же самое, зная, что столкнемся с повышением цен на бензин», - цитирует Байдена РИА Новости.

В то же время американский президент отметил, что считает введение антироссийских санкций правильным решением.

Напомним, президент США призвал Конгресс временно отменить федеральный топливный налог из-за резкого повышения цен на бензин.

Тем временем американский телеведущий обвинил Байдена в топливном кризисе в США.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок выплат по внешнему валютному госдолгу. Обязательства по государственным еврооблигациям будут считаться исполненными после оплаты в рублях.