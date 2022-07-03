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Политика2 июля 2022 21:40

Обозреватель DWN предрек полный крах Евросоюза из-за Германии

Эксперт Мориц Эндерс объяснил, как деиндустриализация Германии может привести к краху ЕС
Мария ПАВЛОВА
Эксперт допустил распад Евросоюза из-за возможной рецессии в Германии.

Эксперт допустил распад Евросоюза из-за возможной рецессии в Германии.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия представляет большую опасность для Евросоюза. Об этом заявил обозреватель немецкого издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten Мориц Эндерс.

Эксперт считает, что основная опасность для ЕС кроется в «его провальной политики в области безопасности и энергетики». Эндерс отмечает, что Германия, которая является крупнейшим донором Евросоюза, находится под угрозой массовой деиндустриализации.

«В этой стране может исчезнуть до шести миллионов рабочих мест», - пишет он.

Если это произойдет, Германия не сможет больше быть страной-донором ЕС, и объединение распадется, прогнозирует Мориц Эндерс.

Среди внешних угроз эксперт отмечает опасность для ЕС быть «раздавленным» США, Россией и Китаем и призывает внимательнее относиться к геополитическим планам Великобритании, которая вышла из ЕС.

Напомним, по данным исследования Объединения баварской экономики в случае внезапного прекращения поставок газа из России Германию ждет снижение ВВП на 12,5% и потеря около 5,6 млн рабочих мест.

Тем временем профессор Зинн из Германии заявил, что Европейский центральный банк несет ответственность за инфляцию в ЕС.