Эксперт оценил отказ Германии от российского газа в триллион евро

Эксперт рассказал, во сколько обойдется Германии отказ от российского газа. Фото: REUTERS

Отказ от российского газа и замещение его за счет расширения возможностей по приему сжиженного природного газа обойдется Германии в триллион евро. Так считает немецкий экономист Йенс Эрхардт.

«В Германии и Европе мы наносим себе огромный ущерб, вводя санкции против России», - цитирует ТАСС интервью Эрхардта изданию Handelsblatt.

Эксперт заявил, что в ближайшие четыре года Германия не сможет заменить дешевый российский газ, а «зеленая революция» приведет к удорожанию производства и снижению конкурентоспособности Германии как площадки для производства, что, в свою очередь, сократит объем экспорта ФРГ.

«Нам в Германии предстоят очень тяжелые времена», - резюмировал Эрхардт.

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