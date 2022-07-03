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Экономика2 июля 2022 22:50

Эксперт оценил отказ Германии от российского газа в триллион евро

Специалист по фондовым рынкам Эрхардт рассказал, какой ущерб наносят Германии антироссийские санкции
Мария ПАВЛОВА
Эксперт рассказал, во сколько обойдется Германии отказ от российского газа.

Эксперт рассказал, во сколько обойдется Германии отказ от российского газа.

Фото: REUTERS

Отказ от российского газа и замещение его за счет расширения возможностей по приему сжиженного природного газа обойдется Германии в триллион евро. Так считает немецкий экономист Йенс Эрхардт.

«В Германии и Европе мы наносим себе огромный ущерб, вводя санкции против России», - цитирует ТАСС интервью Эрхардта изданию Handelsblatt.

Эксперт заявил, что в ближайшие четыре года Германия не сможет заменить дешевый российский газ, а «зеленая революция» приведет к удорожанию производства и снижению конкурентоспособности Германии как площадки для производства, что, в свою очередь, сократит объем экспорта ФРГ.

«Нам в Германии предстоят очень тяжелые времена», - резюмировал Эрхардт.

Ранее президент США через соцсети попытался уговорить владельцев американских автозаправок немедленно снизить цены на бензин.

В то же время американские эксперты заявили о потрясающем укреплении российского рубля.