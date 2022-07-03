Американские эксперты заявили о потрясающем укреплении российского рубля

Американские эксперты рассказали, почему российский рубль вырос в условиях западных санкций. Фото: Артем КИЛЬКИН

Российский рубль вошел в список лучших мировых валют в 2022 году и продемонстрировал потрясающий рост в условиях многочисленных антироссийских санкций. Об этом свидетельствуют данные опроса американского телеканала CBS. Опрос проводился среди аналитиков и экспертов в различных областях.

В частности, профессор Гарвардского университета Джеффри Франкель назвал укрепление российского рубля «нестандартной ситуацией», пишет РИА Новости.

Эксперты отметили, что, как правило, национальные платежные средства стран, попадающих под санкции ЕС и США, падают из-за потери инвесторов и оттока капиталов. Тем не менее укреплению рубля способствовали энергичные шаги России по предотвращению вывода денег за границу и резкий рост цен на топливо.

Аналитики назвали устойчивость российской национальной валюты условием защищенности Москвы от западных санкций.

Тем временем аналитики предупреждают об опасной близости экономики США к рецессии, а Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что экономика страны уже находится в состоянии рецессии. По словам политика, это является огромной бедой для США.

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