В Белгороде потушили частный дом, загоревшийся после ЧП

Фото: Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова

В Белгороде потушили пожар в частном доме на улице Маяковского, который загорелся в ночь на 3 июля после «серии громких хлопков». Огонь повредил и соседний дом, сообщает РИА Новости.

Напомним, в ночь на воскресенье, 3 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии громких хлопков, после которой загорелся частный дом и три человека с травмами были доставлены в больницу. Сообщалось также, что в припаркованных автомобилях срабатывала сигнализация, а в некоторых жилых домах были выбиты стекла.

Губернатор заявил, что это могло быть следствием срабатывания систем ПВО.

Ранее губернатор Белгородской области рассказал о последствиях обстрела Журавлевки со стороны Украины 25 мая 2022 года.

Также сообщалось, что ВСУ обстреляли село Головчино и село Нехотеевку в Белгородской области.

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