Военная спецоперация на Украине 3 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 июля 2022 года.

Украинские войска несут значительные потери на всех направлениях. Как сообщил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков, за сутки три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) ВСУ потеряли больше половины личного состава.

Вооруженные силы Украины в Лисичанске потеряли боеспособность благодаря действиями союзных сил России и Луганской народной республики.

«В населенном пункте Лисичанск есть еще локальные очаги, когда украинские националисты пытаются отстреливаться и держать определенные участки местности. Это сопротивление уже незначительное, поскольку данные подразделения полностью утратили боеспособность и потеряли управление», - заявил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Вооруженные силы России и Луганской народной республики взяли под полный контроль город Лисичанск в ЛНР. Перед тем, как покинуть Лисичанск, украинские войска взорвали и разрушили часть важных административных зданий, в том числе мэрию города.

Грузовой поезд был обстрелян украинскими боевиками в поселке Акимовка Запорожской области. Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов сообщил, что грузовой поезд с продовольствием обстреляли, по предварительным данным, из гранатомета.

В Славянске подразделения ВСУ с целью обвинения России в убийстве мирного населения Украины обстреляли жилые кварталы, в результате чего погибла женщина и около 10 человек получили ранения.

Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль город Лисичанск в Луганской народной республики, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21:11 Найденные в Северодонецке и Лисичанске документы, доказывающие присутствие иностранцев в украинской армии, станут свидетельствами на будущем трибунале, заявил журналистам посол ЛНР в России Родион Мирошник.

18:14 Помощник главы МВД ЛНР заявил, что бои за Северск, который находится в ДНР в нескольких десятках километров от Лисичанска, уже начались

17:30 В результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород 26 многоквартирных домов и 46 домов в частном секторе получили повреждения, сообщил глава города Антон Иванов в своем Telegram-канале.

16:46 Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что обстрелы Белгорода и Курска со стороны Украины не останутся без ответа: за преступления придётся платить по суровой шкале наказания.

15:20 Словакия может поставить свои самолеты МиГ-29 и танки на Украину, заявил премьер страны.

15:18 ГСУ СК России: по факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории города Белгорода возбуждено уголовное дело

14:54 Глава ЛНР назвал выход на админграницы республики новым днем Великой Победы, заявил, что 3 июля навсегда войдет красной датой в календарь ЛНР

14:28 МИД РФ: Москва воздерживается от ответных шагов на действия Киева, но внимательно следит за ситуацией, в случае продолжения провокаций – им не поздоровится

14:17 Песков: Киеву предстоит понять условия РФ, согласиться на них и сесть за стол переговоров, зафиксировать документ

14:03 Президент Чехии Милош Земан высказался за продолжение поставок республикой оружия Украине и организацию обучения военнослужащих этой страны на чешской территории.

13:56 Берлин обсуждает с союзниками вопрос предоставления Украине гарантий безопасности, заявил Шольц

13:33 Власти Белгородской области выплатят четверым пострадавшим в результате атаки со стороны ВСУ жителям Белгорода по 500 тыс. рублей. Также их отправят на реабилитацию в санаторий

12:45 Число погибших после обстрела Белгорода увеличилось до четырех человек: один гражданин РФ, трое - граждане Украины, заявил губернатор

12:41 Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра — Минобороны России

12:39 Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР - Минобороны РФ.

Министерство обороны России сообщило, что в результате успешных боевых действий установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населённых пунктов

12:05 Очередной минометный обстрел в посёлке Теткино Курской области, сообщают местные власти.

«Основной удар пришёлся на территорию рядом с сахарным заводом. Предварительно зафиксировали повреждения кровли, окон и фасадов на нескольких домах. Пострадавших нет. Наши военные подавили атаку противника ответным огнём», заявил губернатор региона Старовойт.

11:54 ВС РФ овладели Верхнекаменкой, Золотаревкой, Белогоровкой, в результате замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска, сообщили в МО РФ. В «котле» полностью заблокирована украинская группировка войск.

11:53 Средствами ПВО все 3 запущенные украинскими националистами по Белгороду ракеты "Точка-У" с кассетными головными частями уничтожены в воздухе, в результате поражения украинских ракет средствами ПВО обломки одной из них упали на жилой дом в Белгороде, сообщили в Минобороны.

11:47 Ночью Киев нанес преднамеренный удар ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска - МО РФ.

10:40 Вооруженные силы Украины несут критические потери, бросают иностранные вооружения в боях с Народной милицией ЛНР, действующей при поддержке ВС России, заявило оборонное ведомство республики.

10:00 Работа российских систем ПВО предотвратила повреждение жилых районов Мелитополя при ночном обстреле со стороны Вооруженных сил Украины, снаряды попали на территорию аэродрома, в районе Авиагородка нанесен ущерб частным домовладениям и многоквартирным домам, сообщил в Telegram-канале глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий.

09:06 Рамзан Кадыров сообщил, что город Лисичанск в Луганской Народной Республике освобожден от украинских сил. Колонна автомобилей с чеченскими силовиками уже движется по улицам города, добавил он.

08:44 Губернатор Курской области Роман Старовойт:

"Сегодня ночью на подлёте к Курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». Благодаря грамотным действиям военных пострадавших нет.

К сожалению, иная ситуация в Белгороде. В результате атаки противника есть убитые и раненые среди жителей, разрушены дома мирных граждан. От себя лично, от всех курян выражаю соболезнования родным и близким погибших. Курская область скорбит вместе с вами".

08:36 ВСУ нанесли удары по городу из РСЗО большой дальности, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

07:11 Рано утром 3 июля в Белгороде была слышна серия "громких звуков", предположительно, сработала система ПВО. Загорелся частный жилой дом по улице Маяковского, 23. По предварительной информации, также частично разрушены 11 многоквартирных домов, не менее 39 частных жилых домов повреждены.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, три человека погибли, четверо пострадали