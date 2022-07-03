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В мире3 июля 2022 4:43

В Финляндии предложили разместить базу НАТО в Южной Карелии

Власти финского города Лаппеенранта предложили разместить базу НАТО в Южной Карелии
Виктор БАЖЕНОВ
Мэр города в Финляндии предложил разместить базу НАТО в Южной Карелии

Мэр города в Финляндии предложил разместить базу НАТО в Южной Карелии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр финского города Киммо Ярва предложил разместить базу Североатлантического альянса в Южной Карелии.

- Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист, — цитирует градоначальника издание Yle.

Он добавил, что членство Финляндии в НАТО подарит бизнесменам Южной Карелии чувство безопасности и уверенности.

Южная Карелия — граничащая с РФ область Финляндии.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Финляндии Пекка Хаависта оценил необходимость размещения в стране вооруженных сил Североатлантического альянса и заявил, что на данный момент такой необходимости не существует – на границе с Россией все спокойно. В то же время он заявил, что Финляндия хотела бы быть готовой к любому развитию событий, включая самые негативные сценарии.

До этого Североатлантический альянс сделал Финляндии и Швеции официальное предложение по вступлению в НАТО. На саммите военно-политического блока в Мадриде была достигнута договоренность о подписании протоколов о присоединении этих стран к альянсу. Как отмечается в заявлении, вступление в альянс сделает Финляндию и Швецию более защищенными, а евроатлантический регион станет безопаснее.