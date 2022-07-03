Кадыров выложил видео из освобожденного Лисичанска

Рамзан Кадыров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео из освобожденного Лисичанска.

- Громкие заявления и гениальные умозаключения украинских политиков, видных журналистов и военных экспертов рухнули в один миг. Лисичанск свободен! — написал политик в своем Telegram-канале.

Он добавил, что по улицам города уже движется колонна автомобилей с чеченскими силовиками.

Ранее глава Чечни поздравил жителей Лисичанска и всех участников специальной военной операции с долгожданной победой, пожелав всем процветания и мирного неба над головой. По его словам, жители города встречают военных с цветами.

До этого Кадыров рассказал, что российские военные уверенно и быстро осуществили штурм города, не встретив особого сопротивления со стороны Вооруженных сил Украины. Вместе с тем, отметил политик, Вооруженные силы Украины, оставляя город, разрушили объекты инфраструктуры. Так, они нанесли удар ракетой «Точка-У» по зданию администрации Лисичанска, надеясь, что там будут российские военные.