Кадыров рассказал, что жители Лисичанска встречают союзные силы России и ЛНР с цветами

Кадыров рассказал, что жители Лисичанска встречают освободителей с цветами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Лисичанска, освобожденного союзными силами Российской Федерации и Луганской Народной Республики, встречают военных цветами. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«С неподдельной радостью и цветами встречают своих освободителей жители Лисичанска. И это неудивительно, ведь они ждали этого дня на протяжении долгих восьми лет», - написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни поздравил жителей Лисичанска и всех участников специальной военной операции с долгожданной победой, пожелав всем процветания и мирного неба над головой.

Напомним, 2 июля Силы России и ЛНР взяли под контроль Лисичанск. Оставляя город, украинские войска взорвали мэрию.

Ранее президент Чечни Кадыров заявил, что украинские войска, находящиеся в Лисичанске, плохо координируют свои действия.

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