Украина обстреляла поселок Теткино в Курской области

Роман Старовойт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино.

- Очередной минометный обстрел в поселке Теткино. Основной удар пришёлся на территорию рядом с сахарным заводом, — написал глава региона в Telegram.

У нескольких домов были повреждены окна, кровля и фасады

По его словам, у нескольких домов были повреждены окна, кровля и фасады. Никто из местных жителей не пострадал. Атака была подавлена российскими военными.

Напомним, около трех часов ночи 3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии "громких звуков", после которой загорелся частный дом и три человека с травмами были доставлены в больницу. Сообщалось также, что в припаркованных автомобилях срабатывала сигнализация, а в некоторых жилых домах были выбиты стекла. Хлопки Гладков объяснил, предположительно, срабатыванием систем ПВО. Позже глава региона сообщил, что располагает информацией о трех погибших и четверых пострадавших. 11 домов получили повреждения.

Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселка Теткино

Позже Роман Старовойт сообщил, что российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж» в Курской области. Он добавил, что в результате произошедшего никто не пострадал, отметив профессионализм российских военных. Старовойт также выразил соболезнования родным и близким погибших при ЧП в Белгороде.