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Политика3 июля 2022 9:11

Украина обстреляла поселок Теткино в Курской области

Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселка Теткино
Виктор БАЖЕНОВ
Роман Старовойт

Роман Старовойт

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино.

- Очередной минометный обстрел в поселке Теткино. Основной удар пришёлся на территорию рядом с сахарным заводом, — написал глава региона в Telegram.

У нескольких домов были повреждены окна, кровля и фасады

У нескольких домов были повреждены окна, кровля и фасады

По его словам, у нескольких домов были повреждены окна, кровля и фасады. Никто из местных жителей не пострадал. Атака была подавлена российскими военными.

Напомним, около трех часов ночи 3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серии "громких звуков", после которой загорелся частный дом и три человека с травмами были доставлены в больницу. Сообщалось также, что в припаркованных автомобилях срабатывала сигнализация, а в некоторых жилых домах были выбиты стекла. Хлопки Гладков объяснил, предположительно, срабатыванием систем ПВО. Позже глава региона сообщил, что располагает информацией о трех погибших и четверых пострадавших. 11 домов получили повреждения.

Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселка Теткино

Губернатор Курской области сообщил об обстреле поселка Теткино

Позже Роман Старовойт сообщил, что российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж» в Курской области. Он добавил, что в результате произошедшего никто не пострадал, отметив профессионализм российских военных. Старовойт также выразил соболезнования родным и близким погибших при ЧП в Белгороде.