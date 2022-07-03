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Общество3 июля 2022 10:50

В ГИБДД предложили составить список лекарств, под воздействием которых нельзя садиться за руль

Госавтоинспекция предложила размещать на упаковках таких препаратов специальные знаки
Виктор БАЖЕНОВ
ГИБДД предложила составить список лекарств, под воздействием которых нельзя садиться за руль

ГИБДД предложила составить список лекарств, под воздействием которых нельзя садиться за руль

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве Александр Быков сообщил, что Госавтоинспекция предложила Министерству здравоохранения составить список препаратов, под воздействием которых запрещено садиться за руль.

- Мы сейчас Минздраву говорим, что первое, что надо (сделать), - это систематизировать лекарственные препараты, под воздействием которых нельзя управлять (автомобилем), — сказал он.

В частности, Быков предложил размещать на упаковках таких препаратов специальные знаки.

Ранее в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России допустили оснащение патрульных машин системами распознавания лиц. Такая система позволит распознавать нарушения ПДД, выявлять автомобили, которые находятся в розыске, распознавать лица водителей, а также фиксировать государственные регистрационные знаки.

До этого Министерство просвещения России выступило с инициативой создать федеральный центр по оценке качества подготовки водителей в автошколах. Соответствующее предложение адресовано ГИБДД и Рособрнадзору. Новую структуру планируется наделить полномочиями проверять качество образования в автошколах и накладывать на них штрафные санкции вплоть до лишения лицензии и аккредитации.