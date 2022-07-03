В ГИБДД предложили составить список лекарств, под воздействием которых нельзя садиться за руль

ГИБДД предложила составить список лекарств, под воздействием которых нельзя садиться за руль Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве Александр Быков сообщил, что Госавтоинспекция предложила Министерству здравоохранения составить список препаратов, под воздействием которых запрещено садиться за руль.

- Мы сейчас Минздраву говорим, что первое, что надо (сделать), - это систематизировать лекарственные препараты, под воздействием которых нельзя управлять (автомобилем), — сказал он.

В частности, Быков предложил размещать на упаковках таких препаратов специальные знаки.

Ранее в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России допустили оснащение патрульных машин системами распознавания лиц. Такая система позволит распознавать нарушения ПДД, выявлять автомобили, которые находятся в розыске, распознавать лица водителей, а также фиксировать государственные регистрационные знаки.

До этого Министерство просвещения России выступило с инициативой создать федеральный центр по оценке качества подготовки водителей в автошколах. Соответствующее предложение адресовано ГИБДД и Рособрнадзору. Новую структуру планируется наделить полномочиями проверять качество образования в автошколах и накладывать на них штрафные санкции вплоть до лишения лицензии и аккредитации.