Силы РФ уничтожили до 120 иностранных наемников под Николаевым Фото: Александр КОЦ

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВКС России уничтожили до 120 иностранных наемников под Николаевом.

- Ударом ВКС России по базе иностранных наемников на северной окраине города Николаев уничтожено до 120 «солдат удачи», — сказал он.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские силы замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска. В лисичанском «котле» оказалась группировка украинских силовиков. В Минобороны рассказали, что за последние два дня 38 военных ВСУ добровольно сложили оружие. Также сообщается, что армия РФ ведет бои вокруг Лисичанска. 2 июня российские силы освободили населенные пункты Новодружевск, Малорязанцево и Белая Гора.

До этого Воздушно-космические силы России поразили четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) за сутки. Взводы располагались в районах населенных пунктов Бердычи, Воздвиженка, Желанное и Новолуганское.