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Политика3 июля 2022 11:24

ВКС России уничтожили до 120 иностранных наемников под Николаевом

Это произошло при ударе по базе наемников
Виктор БАЖЕНОВ
Силы РФ уничтожили до 120 иностранных наемников под Николаевым

Силы РФ уничтожили до 120 иностранных наемников под Николаевым

Фото: Александр КОЦ

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВКС России уничтожили до 120 иностранных наемников под Николаевом.

- Ударом ВКС России по базе иностранных наемников на северной окраине города Николаев уничтожено до 120 «солдат удачи», — сказал он.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские силы замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска. В лисичанском «котле» оказалась группировка украинских силовиков. В Минобороны рассказали, что за последние два дня 38 военных ВСУ добровольно сложили оружие. Также сообщается, что армия РФ ведет бои вокруг Лисичанска. 2 июня российские силы освободили населенные пункты Новодружевск, Малорязанцево и Белая Гора.

До этого Воздушно-космические силы России поразили четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) за сутки. Взводы располагались в районах населенных пунктов Бердычи, Воздвиженка, Желанное и Новолуганское.