Жители Белгорода устроили импровизированный мемориал в память о погибших при украинском обстреле 3 июля

В Белгороде погибли люди и разрушены дома после обстрела с украинской стороны в ночь на 3 июля. Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

В Белгороде жители принесли цветы и свечи на перекресток улиц Маяковского и Попова. Недалеко от этого места в результате ночного обстрела со стороны Украины 3 июля погибли люди.

Многие приходят семьями, приносят цветы, траурные свечи и иконы, сообщает РИА Новости.

Напомним, в ночь на 3 июля со стороны Украины были нанесены удары по Белгороду. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в городе разрушено 11 многоквартирных домов, 39 частных коттеджей. Под завалами и от осколков украинских ракет погибли четверо мирных граждан. Трое из них оказались беженцами из Харьковской области. Пострадали четыре человека, в том числе - 10-летний мальчик.

Рассказ очевидца событий в Белгороде читайте здесь на kp.ru.

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