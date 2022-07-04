Кадыров показал брошенные ВСУ вещи, среди которых паспорт гражданина Италии

Кадыров рассказал о найденном среди брошенных украинскими военными вещей паспорте итальянца. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Паспорт гражданина Италии, который, предположительно, воевал на стороне украинских вооруженных формирований, найден среди оставленных отступающими украинскими военными вещей. Об этом написал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров комментируя видео, на котором среди брошенных украинскими формированиями вещей обнаруживается паспорт итальянца.

«Этот неусидчивый молодой человек так рвался на поле боя, встать на защиту «сильной» только в отбитых умах властей Незалежной, что при первой же возможности свалил впопыхах, либо отправился с неожиданным визитом к своему идеологическому лидеру», - написал Кадыров.

Чеченский лидер выразил недоумение по поводу стремления иностранцев участвовать в боевых действиях на стороне Украины и пообещал, что российские вооруженные силы будут «давить» иностранных наемников.

«Почему-то такие люди стремятся нешуточно отхватить от наших бойцов, а затем недовольными возвращаться в свои дома. Странное, конечно, понятие, но да ладно, мы вас давить не устанем», - заявил Рамзан Кадыров.

В то же время официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что ВКС России уничтожили до 120 иностранных наемников под Николаевом.

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