Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика4 июля 2022 0:45

Посол Сирии обвинил Запад и Турцию в переправке на Украину боевиков ИГИЛ*

Дипломат заявил, что Украина может превратиться в центр скопления террористов и наемников
Мария ПАВЛОВА
США, западные страны и Турция переправляют на Украину боевиков из запрещенных террористических организаций, заявил посол Сирии в России.

США, западные страны и Турция переправляют на Украину боевиков из запрещенных террористических организаций, заявил посол Сирии в России.

Фото: REUTERS

Западные страны переправляют на Украину боевиков международных террористических организаций. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Сирии в России Риар Хаддад. По словам дипломата, речь идет о таких организациях, как ИГИЛ* и Джабхат ан-Нусра*. Посол добавил, что Турция и США также принимают участие в переправке боевиков на Украину.

«Эти группировки хоть и называются по-разному, но являются инструментами, используемыми Западом против мирных народов», - сказал посол, подчеркнув, что Украина может превратиться в центр скопления террористов и наемников, что негативно скажется на общемировой безопасности.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России распространило официальное заявление, в котором было сказано, что США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки ИГИЛ*.

Также сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров показал брошенные отступающими украинскими военными вещи, среди которых паспорт гражданина Италии.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 июля 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.

*Террористическая организация, запрещена в РФ.