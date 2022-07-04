Посол Сирии обвинил Запад и Турцию в переправке на Украину боевиков ИГИЛ*

США, западные страны и Турция переправляют на Украину боевиков из запрещенных террористических организаций, заявил посол Сирии в России. Фото: REUTERS

Западные страны переправляют на Украину боевиков международных террористических организаций. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Сирии в России Риар Хаддад. По словам дипломата, речь идет о таких организациях, как ИГИЛ* и Джабхат ан-Нусра*. Посол добавил, что Турция и США также принимают участие в переправке боевиков на Украину.

«Эти группировки хоть и называются по-разному, но являются инструментами, используемыми Западом против мирных народов», - сказал посол, подчеркнув, что Украина может превратиться в центр скопления террористов и наемников, что негативно скажется на общемировой безопасности.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России распространило официальное заявление, в котором было сказано, что США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки ИГИЛ*.

Также сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров показал брошенные отступающими украинскими военными вещи, среди которых паспорт гражданина Италии.

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*Террористическая организация, запрещена в РФ.