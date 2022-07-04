Распродажа товаров со складов IKEA начнется 5 июля 2022 года

Распродажа товаров со складов шведских магазинов IKEA начнется 5 июля 2022 года Фото: REUTERS

Онлайн-распродажа со складов IKEA начнется с 5 июля 2022 года. Об этом говорится на официальном сайте российского подразделения.

Приобрести товары можно будет только на сайте ikea.ru. Доставка будет доступна только в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе.

В сообщении компании говорится, что товары будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии.

Помимо этого, можно оформить самовывоз из магазинов или пунктов выдачи партнеров — Ozon или Почты России.

21 июня IKEA начала сворачивание своих торговых точек в России. Компания начала предупреждать менеджмент ТЦ, на территории которых находятся магазины и студии, о своем желании расторгнуть договоры об аренде. Собеседники на рынке коммерческой недвижимости сообщили, что IKEA собирается разорвать договор досрочно в одностороннем порядке, что приведет к крупным штрафам для компании. Сообщается, что письма об этом получили почти все ТЦ, где были магазины бренда.

До этого IKEA решила продать все свои фабрики в России, которых у производителя четыре. В компании сообщили, что штат сотрудников также будет сокращен, а решение было связано с ухудшением ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок.