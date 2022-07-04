Парламент Узбекистана решил сохранить статус суверенитета Каракалпакстана

В Узбекистане решили сохранить статус суверенитета Каракалпакстана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламент Узбекистана принял решение сохранить статус суверенитета Каракалпакстана в проекте поправок в конституцию страны.

Парламентарии страны единогласно проголосовали за сохранение статей 70, 71, 72, 73, 74, 75 конституции Узбекистана в текущей редакции. Об этом гласят данные голосования в онлайн-режиме.

Как писал сайт kp.ru, ранее Министерство внутренних дел Узбекистана сообщило о попытке захвата органов власти организаторами протестов в городе Нукус. По данным ведомства, 1 июля 2022 года они собрали местных жителей перед комплексом административных зданий Каракалпакии, после чего спровоцировали их на попытку захвата этих объектов.

Позже президент Узбекистана передумал вносить изменения в конституцию страны, которые касаются статуса Каракалпакии. Решение было принято после протестов в этой автономии.