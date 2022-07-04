В здании обнаружены документы, принадлежащие миссии международной наблюдательной организации ОБСЕ на Украине

Похоже, что зря ежедневно руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев призывает ОБСЕ оказать влияние на киевские власти для «безусловного соблюдения ими норм международного гуманитарного права в отношении мирного населения». Пустая все это трата времени.

При проведении адресных мероприятий спецназовцы Росгвардии обнаружили в доме бывшего начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсонской области генерала Вячеслава Савченко документы международной наблюдательной организации ОБСЕ, что свидетельствуют о сотрудничестве членов этой организации с украинскими спецслужбами.

«Дорогостоящее убранство дома, а точнее настоящего дворца, свидетельствовало о наличии крупных источников финансирования бывшего руководителя СБУ в Херсонской области. В здании обнаружены документы, принадлежащие миссии международной наблюдательной организации ОБСЕ на Украине, из которых следует, что представители иностранной миссии располагались в Херсоне, пользовались личным покровительством Савченко», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Сотрудники следственных органов допросили садовника, который остался охранять дом. Он рассказал, что у дома часто появлялись машины с надписями ОБСЕ.

«После начала спецоперации семья Савченко собиралась уехать в Австрию, где у Савченко живет сестра. После Савченко уехал и сотрудник ОБСЕ из Польши, который у него жил последнее время», - ответил садовник.

Спецназ Росгвардии изъял в доме Савченко рукописную схему мест дислокации подразделений Вооруженных Сил России в Республике Крым, на территориях Ростовской, Смоленской, Белгородской и Воронежской областей. Это в очередной раз подтверждает ведение сотрудниками миссии ОБСЕ разведывательных мероприятий в интересах украинских спецслужб, а также спецслужб стран НАТО.

Ранее об обстрелах территорий, которые посещали представители ОБСЕ сообщали подразделения милиции ДНР и ЛНР. Они отмечали, что члены ОБСЕ посещали мирные города и поселки, чтобы сообщить новые координаты украинской артиллерии.

«Все документы переданы в компетентные органы. Они свидетельствуют о длительном и тесном сотрудничестве международной организации с руководством Украины, которое выходило за официальные рамки и декларируемые задачи», - отметили в Росгвардии.

На Украине для разведывательных целей и провокаций украинские националисты довольно часто используют членов европейских организаций.

«Комсомолка» уже сообщала, что для реализации провокации в период с 26 по 28 июня в Одессу были доставлены до 20 представителей иностранных средств массовой информации, а также сотрудники международной организации ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций).

Вот как об этой провокации недавно рассказал руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев: «По замыслу военной администрации Одесской области при огневом воздействии со стороны подразделений Вооруженных Сил России по местам дислокации украинских вооруженных формирований планируется провести инсценировку поражения одного из социальных объектов, где заранее подготовлена «массовка» (до 30 чел.) из числа антироссийских активистов, выступающих в роли погибших и пострадавших, - сообщил недавно - Всем участникам постановочных сцен после проведения видеосъемок предусмотрено денежное вознаграждение в размере 500 долларов США, при этом, предварительно уже выплачено по 100 долларов США каждому».

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