Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика4 июля 2022 9:07

Пасечник заявил, что ЛНР никому не отдаст свои освобожденные территории

Глава республики подчеркнул, что сил и средств для этого хватит
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Леонид Пасечник. Фото: администрация главы ЛНР

Леонид Пасечник. Фото: администрация главы ЛНР

Луганская народная республика (ЛНР) никому не отдаст свои освобожденные территории. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия 24".

"Я хочу заявить вполне ответственно и однозначно, что никто те территории, на которые мы зашли, никому уже не отдаст", - подчеркнул Пасечник.

По его словам, Народная милиция республики и союзные российские войска обладают достаточными силами и средствами, чтобы не допустить захвата указанной территории.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении Луганской народной республики. Территории ЛНР больше не контролируются Киевом после того, как Вооруженные силы Украины выбили из Лисичанска.

Напомним, бывший депутат Верховной рады четырех созывов и первый спикер парламента Новороссии Олег Царев предложил устроить салют в Москве в честь освобождения ЛНР.