Папа Римский заявил о желании посетить Москву и Киев

Папа Римский Франциск Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Папа Римский Франциск хочет посетить Москву и Киев. Об этом он рассказал агентству Reuters.

"Первое, что нужно сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться чем-то помочь, но я хотел бы побывать в обеих столицах", - уточнил понтифик.

Глава католической церкви отметил, что ближайшей поездкой в его расписании значится посещение Канады. Оно запланировано на период с 24 по 30 июля.

В связи с этим возможное посещение столиц России и Украины произойдет не раньше августа.

Как ранее писал сайт kp.ru, Папа Римский Франциск призвал переосмыслить понятие "справедливая война" в условиях существующих сегодня конфликтов, указав также на то, что Организация Объединенных Наций (ООН) оказалась не в силах добиваться прекращения военных конфликтов.

Напомним, несколькими днями ранее понтифик встретился с основателем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском. Миллиардер опубликовал фото со встречи и заявил, что это для него большая честь.