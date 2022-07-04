Песков прокомментировал заявление премьера Японии по снижению цены на нефть из России

За словами Кисиды о снижении цен на российскую нефть нет конкретных решений Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о готовящемся двукратном снижении цены на российскую нефть.

Пресс-секретарь российского лидера обратил внимание, что эти слова не подкреплены какими-либо уже принятыми решениями. Кроме того, неизвестно, в какой мере они отражают позицию других страны.

"Подобное заявление премьер-министра Японии не означает, что подобные параметры могут быть согласованы другими странами", - констатировал Песков, рекомендовав дождаться "какого-то общего понимания ситуации".

Как ранее писал сайт kp.ru, Фумио Кисида сообщил о планах стран G7 снизить цены на нефть из России в два раза. По его словам, ожидается, что потолок цены на нефть из РФ будет установлен на уровне в половину от ее нынешней цены.

Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявил, что идея стран "Большой семерки" (G7) по введению лимита цен на российскую нефть приведет к дисбалансу на рынке и ударит по самим же инициаторам такой меры.

По его словам, "это очередная попытка вмешательства в рыночные механизмы, которая может приводить только к дисбалансу рынка, дефициту энергоресурсов, что, в свою очередь, приведет к росту цены".