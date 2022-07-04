Число погибших после обстрела Белгорода со стороны Украины выросло до пяти

При украинском обстреле погибли пять жителей Белгорода. Фото: Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова

В Белгороде обнаружены тела еще двоих человек, получивших смертельные ранения в результате обстрела города со стороны Украины. Таким образом, общее число погибших увеличилось до пяти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственницу погибших.

По ее словам, они были членами одной семьи: супруги Олег и Ольга, их 22-летняя дочь и 15-летний сын, а также мать Ольги.

Как ранее писал сайт kp.ru, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела Белгорода в ночь на 3 июля погибли три человека. Глава региона также привел информацию о четырех пострадавших и о 39 разрушенных жилых домах.

Напомним, житель Белгорода рассказал, что погибшие при обстреле города оказались беженцами из Украины. По его словам, один из украинских снарядов попал в пристройку дома.