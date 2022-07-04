Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка "успешной операцией" ВСУ

Киев называет отступление из Лисичнска и Северодонецка "успешной операцией" Фото: REUTERS

Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, выразил мнение, что сдача украинскими войсками городов Северодонецк и Лисичанск была "успешной военной операцией". Об этом чиновник написал в своем телеграм-канале в понедельник, 4 июля 2022 года.

"Оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации - это успешная военная операция", - подчеркнул Арестович.

По его словам, главное достижение операции в том, что Украина "сломала "красноармейский стереотип "ни шагу назад".

"Это - рождение национальной военной школы, - заключил советник главы офиса Зеленского. - В кои-то веки мы снова сделали их красиво".

Как ранее писал сайт kp.ru, что днем ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину об освобождении ЛНР. Вооруженные силы Украины под натиском российских военных и Народной милиции ЛНР были выбиты из Лисичанска - последнего луганского города, контролируемого украинскими силами.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская специальная военная операция на Украине идет по плану. По словам официального представителя Кремля, спецоперация продвигается в соответствии с разработанным планом и внесенными в него корректировками.