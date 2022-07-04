В Минобороны Украины заявили, что ВСУ не установили флаг на острове Змеиный Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава пресс-центра оперативного командования "Юг" Минобороны Украины Наталья Гуменюк заявила, что флаг Украины на острове Змеиный в Черном море не был установлен украинскими военными.

Она объяснила, что его лишь сбросили с вертолета.

- Флаг Украины только был доставлен на остров вертолетом. Он дождется прихода войск, а потом будет развеваться, - объяснила она в беседе с журналистами телеканала CNN. Также представитель украинского военного ведомства отметила, что ее фразу о поднятом флаге следует воспринимать "метафорически".

- На остров пока никто не высаживался. Так кто же будет его ... поднимать? - сказала она

Ранее 4 июля Наталья Гуменюк сообщала, что украинские военные установили флаг страны на острове Змеиный в Черном море. А незадолго до этого, 30 июня, в Министерстве обороны РФ заявили, что "в качестве шага доброй воли" российские военнослужащие завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели свой гарнизон, который находился на острове.