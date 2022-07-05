Сайт IKEA перестал работать после объявления о распродаже Фото: REUTERS

В ночь на 5 июня сайт ритейлера товаров для дома IKEA начал работать с техническими сбоями. Причина - масштабная распродажа всех товаров перед уходом из РФ.

В сообщении на главной странице магазина пользователям напоминают, что "товары будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии".

Фото: скрин с сайта

На сайте также можно выбрать нужный регион доставки, просмотреть различные категории товаров, но при добавления выбранного наименования в корзину сайт сообщает покупателю об ошибке.

Фото: скрин с сайта

Напомним, онлайн-распродажа со складов IKEA началась с 5 июля 2022 года. Приобрести товары можно будет только на сайте ikea.ru. Доставка будет доступна только в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе.