Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле двух деревень со стороны Украины

В Курской области зафиксировали новый обстрел украинскими войсками. Фото: телеграм-канал Романа Старовойта

Украина обстреляла еще две деревни в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт во вторник, 5 июля 2022 года.

"Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населённых пунктов Глушковского района", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, снаряды прилетели в деревни Марково и Телкино. Обстрел последнего населенного пункта еще продолжается, утверждает глава региона.

К настоящему времени нет данных о размере ущерба и пострадавших, уточнил Старовойт.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Белгороде обнаружены тела еще двоих человек, получивших смертельные ранения в результате обстрела города со стороны Украины. Таким образом, общее число погибших увеличилось до пяти.

Напомним, в минувшие выходные в Курске российская ПВО сбила два украинских беспилотника "Стриж". Губернатор Роман Старовойт сообщил, что благодаря грамотным действиям наши военных, пострадавших нет.

Обстрелу со стороны Украины подверглись два села в Курской области. Фото: телеграм-канал Романа Старовойта

Обстрелу со стороны Украины подверглись два села в Курской области

Обстрелу со стороны Украины подверглись два села в Курской области. Фото: телеграм-канал Романа Старовойта

Обстрелу со стороны Украины подверглись два села в Курской области. Фото: телеграм-канал Романа Старовойта