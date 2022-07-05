Лидер партии ХДС Мерц предрек Европе "серьезные конфликты" за газ

Фридрих Мерц Фото: REUTERS

Европе грозят "серьезные конфликты" за распределение газа из-за дефицита голубого топлива. Соответствующее опасение выразил лидер немецкой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц в интервью изданию NOZ.

Мерц обратил особое внимание на необходимость создания плана распределения газа по Евросоюзу, чтобы уменьшить риск "битвы" за энергоресурсы.

"Вероятно, внутри ЕС возникнут серьезные конфликты за распределение — как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами", - спрогнозировал политик.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер призвал население страны экономить газ, так как не исключает прекращения поставок из России. Руководитель регулятора ФРГ выразил обеспокоенность сокращением импорта по "Северному потоку" и подчеркнул, что если ситуация в ближайшее время не изменится, то у государства будут серьезные проблемы с обеспечением голубым топливом.

Напомним, немецкие социологи выяснили, что в Германии каждый второй житель боится замерзнуть зимой. Граждан ФРГ пугает, что из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе они не смогут обогреть свои жилища в холодный сезон.