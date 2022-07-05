IKEA отложила старт распродажи в России

IKEA проведет финальную онлайн-распродажу после завершения подготовительных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Покинувшая РФ нидерландская компания IKEA ненадолго отложила старт финальной онлайн-распродажи в России в связи со сбоем при проведении подготовительных работ. Об этом сообщила пресс-служба компании во вторник, 5 июля 2022 года.

В IKEA уточнили, что все необходимые действия планируется выполнить сегодня. Распродажа начнется сразу после их завершения.

"Мы ожидаем открытие продаж сегодня, в данный момент ведутся подготовительные работы, о старте будет сообщено на сайте", - говорится в сообщении компании.

Напомним, в ночь на 5 июня сайт ритейлера товаров для дома IKEA начал работать с техническими сбоями, что омрачило старт финальной распродажи, намеченный именно на этот день. При попытке добавить товар в корзину у пользователей высвечивалось сообщение "Что-то пошло не так, пожалуйста, попробуйте еще раз позже". Также покупатели жалуются на сложности с авторизацией.

Как ранее писал сайт kp.ru, магазины IKEA закрывались в России в авральном режиме 4 марта – вскоре после начала спецоперации. У многочисленных поклонников бренда оставалась надежда, что он все же не бросит российский бизнес, в который вложил миллиарды евро, и вернется. Но этого не случилось.

15 июня представители компании сообщили, что IKEA существенно сократит бизнес в России, продаст все четыре российских завода в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях и уволит часть сотрудников.