Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рекомендации западного обозревателя Хавьера Бласа для европейцев о необходимости замены старой бытовой техники, которая якобы является "другом" президента России Владимира Путина, не соответствуют действительности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник, 5 июля 2022 года.

По словам официального представителя Кремля, повышенное потребление электроэнергии, увеличивающая расход газа в Европе, выгоднее не РФ, а как раз Соединенным Штатам, так как их сжиженный газ дороже российского.

"Старая техника является не "другом Путина", а другом американцев, потому что сейчас поставляется больше американского сжиженного газа, - подчеркнул Песков. - Дорогого американского сжиженного газа, чем российского трубного".

Пресс-секретарь российского лидера также предложил проверить на дружеские связи со старыми холодильниками и духовками европейское руководство, так как именно оно приняло решение "сокращать надежный предсказуемый, дешевый и прогнозируемый по цене российский трубный газ".

Как ранее писал сайт kp.ru, Хавьер Блас в своей публикации пришел к выводу, что европейцам необходимо избавиться от старой бытовой техники из-за президента России Владимира Путина.

"Ваш старый холодильник — друг Владимира Путина. Выбросьте его!", - говорится в статье Бласа.

Журналист подчеркнул, что старая бытовая техника, в том числе, холодильники, стиральные машинки и духовки, потребляют слишком много электроэнергии. Ее же нужно экономить для уменьшения потребления российского газа, заявил Блас.

Напомним, лидер немецкой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц предрек Европе грозят "серьезные конфликты" за распределение газа из-за дефицита голубого топлива. В связи с этим Мерц обратил особое внимание на необходимость создания плана распределения газа по Евросоюзу, чтобы уменьшить риск "битвы" за энергоресурсы.