В Италии за сутки выявили более 100 тысяч случаев заражения коронавирусом впервые с 8 февраля 2022

В Италии сообщают о новой волне коронавирусной инфекции Фото: REUTERS

В Италии сообщают о новой волне коронавирусной инфекции. За последние сутки в стране выявили 132 274 случаев заболевания COVID-19, последний раз более 100 тысяч заражений за сутки зафикисировали в Италии 8 февраля 2022.

По информации lab24, рост заболеваемости коронавирусом за семь дней составил свыше 58% – неделю назад было зафиксировано 83 555 случаев. Всего же за прошедшую неделю коронавирусом в Италии заразились 588 976 человек.

Напомним, Италия в начале пандемии COVID-19 была одной из самых пострадавших от коронавируса стран.

Тем временем Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что Россия снимает с 15 июля 2022 ограничения на пересечение сухопутной границы, которые были введены на фоне пандемии коронавируса. С 15 июля въезжающим из Белоруссии не потребуется предоставлять ПЦР-тест с отрицательным результатом, для граждан других государств это требование сохраняется.

Как писал сайт Kp.ru, 1 июля Роспотребнадзор снял ограничения, которые были введены в России из-за пандемии коронавирусной инфекции, в том числе масочный режим.