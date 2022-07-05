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В мире5 июля 2022 16:21

В Италии за сутки выявили более 100 тысяч случаев заражения коронавирусом впервые с 8 февраля 2022

За прошедшую неделю COVID-19 в стране заболели 588 976 человек
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Италии сообщают о новой волне коронавирусной инфекции

В Италии сообщают о новой волне коронавирусной инфекции

Фото: REUTERS

В Италии сообщают о новой волне коронавирусной инфекции. За последние сутки в стране выявили 132 274 случаев заболевания COVID-19, последний раз более 100 тысяч заражений за сутки зафикисировали в Италии 8 февраля 2022.

По информации lab24, рост заболеваемости коронавирусом за семь дней составил свыше 58% – неделю назад было зафиксировано 83 555 случаев. Всего же за прошедшую неделю коронавирусом в Италии заразились 588 976 человек.

Напомним, Италия в начале пандемии COVID-19 была одной из самых пострадавших от коронавируса стран.

Тем временем Оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что Россия снимает с 15 июля 2022 ограничения на пересечение сухопутной границы, которые были введены на фоне пандемии коронавируса. С 15 июля въезжающим из Белоруссии не потребуется предоставлять ПЦР-тест с отрицательным результатом, для граждан других государств это требование сохраняется.

Как писал сайт Kp.ru, 1 июля Роспотребнадзор снял ограничения, которые были введены в России из-за пандемии коронавирусной инфекции, в том числе масочный режим.