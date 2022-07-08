Боец Народной милиции ЛНР рассказал о брошенных в Лисичанске украинских танках

Украинские войска бросили много военной техники в Лисичанске и на подступах к городу. Фото: REUTERS

Войска ВСУ бросили большое количество военной техники и вооружения при отступлении из Лисичанска. Об этом рассказал РИА Новости боец Народной милиции ЛНР Александр.

«Есть целая техника, есть, конечно, и поврежденная. По всему городу стоит», - рассказал собеседник агентству.

Среди оставленного есть танки, зенитные ракетные комплексы «Оса» и другая военная техника, рассказал Александр, добавив, что много украинской военной техники брошено и на подступах к городу.

Напомним, 2 июля вооруженные силы России и Луганской народной республики взяли под полный контроль город Лисичанск в ЛНР. Перед тем как покинуть Лисичанск, украинские войска взорвали и разрушили часть важных административных зданий, в том числе мэрию города.

Позже российское Минобороны показало Лисичанск после освобождения: жители украшают окна российскими флагами.

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