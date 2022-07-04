Минобороны показало Лисичанск после освобождения: жители украшают окна российскими флагами

Город выглядит так, будут в нем не было никаких боевых действий

Минобороны России опубликовало кадры Лисичанска с высоты птичьего полета. Город выглядит так, будут в нем не было никаких боевых действий или противостояния.

Мирные граждане собираются на улицах, чтобы провести субботники. Постепенно восстанавливается мирная жизнь: открываются социальные учреждения, магазины.

Военнослужащие Минобороны, Росгвардии, сотрудники СКР и военные медики раздают во дворах гуманитарную помощь: минеральную воду, соки, мясо, тушенку, крупы, свежий хлеб.

На химзаводе «Азот», что в соседнем с Лисичанском Севродонецке уже полным ходом идет восстановление поврежденных корпусов. Градообразующее предприятие этих населенных пунктов удалось сохранить, а значит, города будут жить и работать.

Украинские националисты когда бежали, успели взорвать несколько зданий в Лисичанске, повредили, что смогли. Да и сейчас еще обстреливают со стороны Артемовска и Соледара. Но Минобороны высокоточными снарядами уничтожает вооружение и склады боеприпасов, которыми пользуются ВСУ. Среди снарядов есть и агитационные, с листовками, где говорится, как себя вести, чтобы сдаться в плен и сохранить себе жизнь.

В городах работают сотрудники милиции ЛНР и Росгвардии. Они продолжают зачистку от украинских диверсантов, оружия и мин, которые оставили после себя украинские националисты.

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