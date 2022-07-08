Армия России применяет несбиваемые снаряды «Грань» и «Китолов» во время спецоперации на Украине

Российские силы применяют несбиваемые снаряды «Грань» и «Китолов» во время спецоперации на Украине Фото: Александр КОЦ

Российские силы применяют сверхточные несбиваемые управляемые мины «Грань» и артиллерийские снаряды «Китолов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, наведение на цель снарядов управляемых снарядов производится при помощи лазерного целеуказателя-дальномера.

- Головка наведения с оптическим лазерным целеуказателем устанавливается на беспилотник. В частности, используются беспилотники типа «Орлан». Беспилотник подсвечивает цель, и туда прилетает снаряд, — рассказал он.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что командование Вооруженными силами Украины потеряло управление подразделениями трех бригад вследствие успешного наступления российских войск.

Напомним, Министерство обороны РФ во вторник, 5 июля, заявило, что Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли удар и уничтожили до 150 украинских военных, а также 12 единиц украинской военной техники в Харькове. Как сообщил официальный представитель министерства, российским оружием также были поражены два пункта управления Вооруженных сил Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР), а именно в районе Звановки и Ивано-Дарьевки. Кроме того, были поражены четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами а Харьковской области в районе Красного, а также украинская военная техника в 18 районах, в том числе в пункте временной дислокации наемников, расположенном в районе населенного пункта Лиманы, который находится в Николаевской области.