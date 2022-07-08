Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле решительно осуждают покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и глубоко опечалены сообщением о его смерти.

«Мы глубоко опечалены теми новостями, которые поступили из Японии. Мы самым решительным образом осуждаем покушение на бывшего премьер-министра господина Абэ», - заявил представитель Кремля, отметив, что в ближайшее время президент России Владимир Путин лично направит телеграмму соболезнования о смерти экс-премьера Японии.

Песков также выразил глубокие соболезнования всему японскому народу Японии, отметив, что Синдзо Абэ был патриотом Японии и «всегда отстаивал интересы своей страны, но предпочитал это делать за столом переговоров». По его словам, именно благодаря такой политике «сложились очень хорошие рабочие и конструктивные отношения» с российским президентом.

Напомним, нападение на Синдзо Абэ было совершено в 05.30 по мск в пятницу, 7 июля. Политик получил огнестрельные ранения во время предвыборного выступления. Как заявил задержанный за покушение бывший военнослужащий морских Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами, он стрелял в политика, потому что был недоволен его деятельностью.