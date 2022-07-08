В Германии сообщили о «хороших сигналах» со стороны Канады по вопросу турбин для «Северного потока»

В ФРГ сообщили о «хороших сигналах» со стороны Канады по вопросу турбин для «Северного потока» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель правительства Германии сообщил о «хороших сигналах» со стороны Канады в вопросе турбин для «Северного потока».

- Могу подтвердить, что из Канады получены позитивные сигналы, но я не могу подтвердить, что доставка начата, — сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопросы журналистов.

Ранее власти Канады начали активные переговоры с Германией по вопросу оборудования для газопровода «Северный поток», которое находится на ремонте в североамериканской стране. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя канадского министерства природных ресурсов. Однако пока такого документа на сайте ведомства нет.

До этого заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что никакой политической подоплеки в остановке газопровода «Северный поток» на техническое обслуживание нет. Как отметил дипломат, работа газопровода обеспечивается сложной технической системой, поэтому Евросоюзу следовало подумать, перед тем как вводить санкции в отраслях, связанных с критической энергоструктурой.