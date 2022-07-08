Убийца Синдзо Абэ перепутал экс-премьера Японии с главой секты Фото: REUTERS

Тэцуя Ямагами, убивший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщил правоохранительным органам, что перепутал политика с другим человекам.

Как передает газета Mainichi Shinbun (MS) со ссылкой на источники, близкие к расследованию, сам Тэцуя Ямагами признал выдвинутые против него обвинения, сообщив в ходе допроса, что изначально собирался убить высокопоставленного лидера местной религиозной группы, имя которого, так и не назвал. Теперь правоохранительные органы проводят обследование подозреваемого для выяснения его психической дееспособности.

Как писал сайт kp.ru, накануне правоохранительные органы обнаружили возможные взрывчатые вещества в доме Тэцуя Ямагами.

Напомним, нападение на Синдзо Абэ произошло в 05.30 по мск в пятницу, 7 июля. Бывший премьер-министр получил огнестрельные ранения во время своего предвыборного выступления. Как сказал задержанный после покушения бывший военнослужащий морских Сил самообороны Японии, он совершил это нападение, потому что был недоволен деятельностью политика.