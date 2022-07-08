Пентагон пообещал поставить Украине ЗРК Nasams в течение нескольких месяцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты ожидают, что зенитно-ракетные комплексы Nasams поступят в распоряжение Вооруженных сил Украины в течение нескольких месяцев, заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

«Не готов назвать точной даты, но ожидаю, что это вопрос нескольких месяцев», – сказал он на брифинге.

Как сообщил представитель Пентагона, все движется так, как это было решено главой Белого дома Джо Байденом. Пока Пентагон не видит никаких сложностей с поставкой вооружения, добавил он.

Напомним, Соединенные Штаты намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи, который включает четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) Himars и боеприпасы к ним.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что США направят Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 820 миллионов долларов. Он помощи включает боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем Himars, зенитно-ракетные системы Nasams, 150 тысяч снарядов для артиллерии калибра 155 мм, а также четыре дополнительных противоартиллерийских радара.