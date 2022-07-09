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Экономика8 июля 2022 21:07

Globe and Mail: Канада и Германия близки к соглашению по возвращению в Россию турбины для «Северного потока»

Отправленную на ремонт в Канаду газовую турбину для «Северного потока» могут вернуть в Россию
Мария ПАВЛОВА
В ближайшее время Канада и Германия могут достигнуть соглашения по снятию санкций с отремонтированной турбины "Северного потока".

В ближайшее время Канада и Германия могут достигнуть соглашения по снятию санкций с отремонтированной турбины "Северного потока".

Фото: REUTERS

Канада и Германия в ближайшие несколько дней могут достигнуть положительного результата в переговорах о возвращении в Россию газовую турбину для трубопровода «Северный поток», которая после ремонта в Канаде была задержана из-за санкций. Об этом в пятницу 8 июля пишет издание Globe and Mail.

Сообщается, что против возвращения турбины в Россию выступает Украина, но положительное решение может быть принято «в ближайшие несколько дней», сообщил изданию пожелавший сохранить анонимность источник в канадской администрации. Чиновник добавил, что для достижения этого результата «еще многое предстоит сделать».

Напомним, компания Siemens Energy заявила, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за антироссийских санкций Канады.

Позже сообщалось, что Канада планирует снять санкции с турбин «Газпрома» по просьбе Германии.

В то же время официальный представитель правительства Германии сообщил о «хороших сигналах» со стороны Канады в вопросе турбин для «Северного потока».