Globe and Mail: Канада и Германия близки к соглашению по возвращению в Россию турбины для «Северного потока»

В ближайшее время Канада и Германия могут достигнуть соглашения по снятию санкций с отремонтированной турбины "Северного потока". Фото: REUTERS

Канада и Германия в ближайшие несколько дней могут достигнуть положительного результата в переговорах о возвращении в Россию газовую турбину для трубопровода «Северный поток», которая после ремонта в Канаде была задержана из-за санкций. Об этом в пятницу 8 июля пишет издание Globe and Mail.

Сообщается, что против возвращения турбины в Россию выступает Украина, но положительное решение может быть принято «в ближайшие несколько дней», сообщил изданию пожелавший сохранить анонимность источник в канадской администрации. Чиновник добавил, что для достижения этого результата «еще многое предстоит сделать».

Напомним, компания Siemens Energy заявила, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за антироссийских санкций Канады.

Позже сообщалось, что Канада планирует снять санкции с турбин «Газпрома» по просьбе Германии.

В то же время официальный представитель правительства Германии сообщил о «хороших сигналах» со стороны Канады в вопросе турбин для «Северного потока».