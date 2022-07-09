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Политика9 июля 2022 6:46

Украинские военные выбиты из укрепрайона под Северском

МВД ЛНР сообщило об освобождении села Григорьевка под Северском союзными силами
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украинские военные выбиты из укрепрайона под Северском

Украинские военные выбиты из укрепрайона под Северском

Фото: REUTERS

Союзные силы освободили села Григорьевка под Северском, где находился укрепленный район Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал ТАСС помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в субботу, 9 июля 2022 года.

"Был очень большой укрепрайон, но наши подразделения его взяли. Выбили оттуда укронацистов, - уточнил Киселев. - Причем выбили с такой скоростью и с такими их потерями, что об этом даже не пишут в украинских средствах массовой информации".

По его словам, значительные потери украинские войска понесли после ракетного удара по скоплению их живой силы и вооружения на окраине Северска.

Как ранее писал сайт kp.ru, в прошлый уик-энд министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР.

По словам Шойгу, Вооруженные силы Украины за последние две недели потеряли 5 469 человек.

"Общие потери Вооруженных сил Украины составили 5 469 человек, в том числе безвозвратные – 2218, санитарные – 3251", - уточнил генерал.

За этот период уничтожено 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и один вертолет, 69 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 боевых ракетных машин и реактивных систем залпового огня.