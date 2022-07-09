Украинские военные выбиты из укрепрайона под Северском Фото: REUTERS

Союзные силы освободили села Григорьевка под Северском, где находился укрепленный район Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал ТАСС помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в субботу, 9 июля 2022 года.

"Был очень большой укрепрайон, но наши подразделения его взяли. Выбили оттуда укронацистов, - уточнил Киселев. - Причем выбили с такой скоростью и с такими их потерями, что об этом даже не пишут в украинских средствах массовой информации".

По его словам, значительные потери украинские войска понесли после ракетного удара по скоплению их живой силы и вооружения на окраине Северска.

Как ранее писал сайт kp.ru, в прошлый уик-энд министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о полном освобождении ЛНР.

По словам Шойгу, Вооруженные силы Украины за последние две недели потеряли 5 469 человек.

"Общие потери Вооруженных сил Украины составили 5 469 человек, в том числе безвозвратные – 2218, санитарные – 3251", - уточнил генерал.

За этот период уничтожено 196 украинских танков и бронемашин, 12 самолетов и один вертолет, 69 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 боевых ракетных машин и реактивных систем залпового огня.