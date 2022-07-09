Минобороны РФ: уничтожены ангар с гаубицами M777 и 30 военных ВСУ, которые обстреливали Донецк

Российские войска уничтожили ангар с британскими гаубицами М777 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воздушно-космические силы России уничтожили ангар с британскими гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, которые обстреливали мирных жителей Донецка. Об этом сообщает министерство обороны РФ в субботу, 9 июля 2022 года.

Удары по объектам нанесены высокоточными ракетами воздушного базирования.

"В районе населенного пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка", - рассказал журналистам официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Как ранее писал сайт kp.ru, Украине поставили гаубицы M777 без системы GPS, чтобы они не попали к России. Западные лидеры связали это с "оговорками по хранению технологий".

Напомним, дипломаты посольства России в Вашингтоне обратили внимание, что американские РСЗО Himars используются Киевом для ударов по мирному населению, в том числе, Донецка. Так, несколько дней назад при одном из подобных ударов украинских боевиков погибла десятилетняя девочка.