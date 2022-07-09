Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика9 июля 2022 9:55

Система ПВО сработала над Херсоном из-за обстрела со стороны Николаева

Об инциденте сообщили в военно-гражданской администрации Херсонской области
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Российская ПВО отразило ракетную атаку на Херсон со стороны украинских военных

Российская ПВО отразило ракетную атаку на Херсон со стороны украинских военных

Фото: Игорь БУЛАТОВ

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Херсоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации региона.

Власти Херсонской области уточнили, что обстрел ведется со стороны Николаева. Информации о разрушениях и жертвах не приводится.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в регионе началась подготовка к референдуму о присоединении к России.

Напомним, Кирилл Стремоусов заявил, что референдум о вхождении в состав России в регионе планируется провести осенью 2022 года. По его словам, на территории региона ведутся работы по восстановлению социально-экономического благополучия населения, началась выплата пенсий и пособий, в оборот введены рубли, начался прием документов у жителей на получение российского гражданства.