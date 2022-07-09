Система ПВО сработала над Херсоном из-за обстрела со стороны Николаева

Российская ПВО отразило ракетную атаку на Херсон со стороны украинских военных Фото: Игорь БУЛАТОВ

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Херсоном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации региона.

Власти Херсонской области уточнили, что обстрел ведется со стороны Николаева. Информации о разрушениях и жертвах не приводится.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в регионе началась подготовка к референдуму о присоединении к России.

Напомним, Кирилл Стремоусов заявил, что референдум о вхождении в состав России в регионе планируется провести осенью 2022 года. По его словам, на территории региона ведутся работы по восстановлению социально-экономического благополучия населения, началась выплата пенсий и пособий, в оборот введены рубли, начался прием документов у жителей на получение российского гражданства.