Украинские боевики заминировали обочины дороги между двумя селами в Днепропетровской области. Фото: REUTERS

Украинские военные заминировали обочины дороги между двумя населенными пунктами в Днепропетровской области. Об этом в субботу 9 июля сообщили в российском Минобороны.

Речь идет о Красном Поде и Радушном, расположенным в Криворожском районе.

«Боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины асфальтированной дороги между населенными пунктами Красный Под и Радушное», - сообщил начальник Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Представитель Минобороны добавил, что украинские военные умышленно не сообщают жителям региона о том, что на обочинах дороги установлены мины.

Мизинцев заявил, что в случае гибели мирных жителей Красного Пода и Радушного «Киевский режим по уже отработанному сценарию обвинит российские подразделения в якобы неизбирательных ударах и гибели гражданского населения».

Российское Минобороны сообщило, что СБУ и украинские националистические формирования проведут карательные рейды в Николаеве. В ходе рейдов будут выявлять пророссийски настроенных жителей города и тех, кто просто недоволен политикой киевского режима. Об этом в пятницу 8 июля сообщили в Минобороны России. Сообщается, что в город уже прибыли сотрудники СБУ и боевики, прошедшие специальную подготовку по проведению карательных акций.

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