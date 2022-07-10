Военная спецоперация на Украине 10 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 июля 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 июля 2022 года.

Минобороны РФ сообщило, что СБУ и украинские националистические формирования проведут карательные рейды в Николаеве. В ходе рейдов будут выявлять пророссийски настроенных жителей города и тех, кто просто недоволен политикой киевского режима. Об этом в пятницу 8 июля сообщили в Минобороны России. Сообщается, что в город уже прибыли сотрудники СБУ и боевики, прошедшие специальную подготовку по проведению карательных акций.

Президент США Джо Байден подписал указ о выделении Киеву очередного транша военной помощи. Речь идет о 400 миллионах долларов, которые пойдут «на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное обучение и подготовку для предоставления помощи Украине».

Российские военные в ходе спецоперации на Украине впервые применили для борьбы с беспилотниками новейшее ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801. Ружье эффективно используется против малоразмерных беспилотников.

Поставки на Украину американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars являются попыткой Соединенных Штатов затянуть конфликт. Об этом говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне. «За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, компенсировать через отправку вооружений множащиеся потери нацбатальонов и ВСУ», - отмечается в заявлении.

Союзные силы освободили село Григорьевка под Северском, где находился укрепленный район Вооруженных сил Украины.

Воздушно-космические силы России уничтожили ангар с британскими гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, которые обстреливали мирных жителей Донецка.

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Херсоном. Власти Херсонской области уточнили, что обстрел велся со стороны Николаева.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

20:24 The Wall Street Journal: Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о больших потерях ВСУ и потребовал от "партнеров" нарастить поставки вооружений.

19:23 Пушилин сообщил, что украинские боевики обстреляли Шахтерский район в ДНР, где находились активисты-волонтеры, 3 человека погибли, 11 пострадали

18:22 Глава Чечни Кадыров сообщил, что за один бой на Украине уничтожают более ста националистов

17:49 Times: Украина хочет через суд конфисковать приписываемую России недвижимость в Британии

16:37 Украина рассматривает возможность подачи в Британии судебного иска с целью добиться "конфискации" 18 объектов недвижимости, владение которыми приписывают России, говорится в сообщении газеты Times, которое ссылается на собственное расследование.

15:48 В Херсоне, предварительно, два человека получили ранения при обстреле со стороны ВСУ, полностью разрушен жилой дом, сообщили в ГУ МВД по области.

14:55 Володин заявил, что Путин предупредил гуманитарную катастрофу, начав спецоперацию. По словам спикера Госдумы, президент "сделал все для того, чтобы обеспечить безопасность" России, защитить граждан ДНР и ЛНР.

14:48 Городская больница Херсона повреждена из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщили в областном МВД.

13:25 Главное из нового брифинга Минобороны РФ:

- Истребители Су-35 ВКС России в воздухе сбили два самолета Су-25 ВС Украины и один МиГ-29 в ДНР;

- ВКС России уничтожили три пункта управления ВСУ в ДНР, живую силу и технику, в том числе нацформирования "Кракен";

- ВСУ для восполнения больших потерь личного состава увеличили отправку на передовую неподготовленных резервистов;

- Взвод реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град", два артиллерийских взвода 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" уничтожены ВС РФ.

12:55 Минобороны РФ сообщило об ударе по позициям армии Украины в Славянске, уничтожено до 100 военных, более 1 тысячи снарядов для гаубиц М777 производства США

11:15 Четыре взрыва прогремели в Херсоне, в небе видны следы работы ПВО — ТАСС.

09:05 Посол ЛНР в России Мирошник сообщил, что украинские боевики покидают Северск и уходят в пригород вследствие наступления союзных сил

08:41 Следователи СК РФ провели осмотр мест недавних обстрелов Донецка украинскими боевиками, в результате которых тяжелые ранения получили несколько человек, включая несовершеннолетнего