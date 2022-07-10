Канада намерена расширить санкции против нефтегазового и химического секторов России

Канада намерена расширить список антироссийских санкций. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канада намерена расширить антироссийские санкции в сфере нефтегазовой и химической промышленности России. Об этом заявила в субботу 9 июля министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

«Канада расширит существующие меры в отношении нефтяного, газового и химического секторов, включив в них промышленное производство. Эти новые меры запретят канадским службам вносить свой вклад в производство товаров, производимых этими секторами, - говорится в сообщении на сайте канадского МИД.

Сообщается, что новые санкции будут распространяться на наземный и трубопроводный транспорт, производство металлов и транспортного, компьютерного, электронного и электрического оборудования, а также машин.

«Как только меры вступят в силу, у канадских предприятий будет 60 дней для заключения контрактов с целевыми отраслями промышленности и услугами», - уточнили в ведомстве.

Напомним, власти Канады расширили список антироссийских санкций. Ограничительные меры были введены в отношении новостного агентства Regnum и Роскомнадзора. Канада также ввела запрет на импорт из России золота и ряда изделий из него.

Ранее власти Канады внесли в санкционный список Патриарха Кирилла.