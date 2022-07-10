Российский спецназ ликвидировал польских наемников в Харьковской области

Российский спецназ уничтожил как минимум троих польских наемников. Фото: Александр КОЦ

В Харьковской области российские спецназовцы уничтожили не менее трех польских наемников, которые принимали участие в боевых действиях на стороне украинских формирований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офицера одного из подразделений спецназа Западного военного округа.

Сообщается, что это произошло в ходе боя около населенного пункта Долгенькое.

«При столкновении была слышна польская речь», - рассказал собеседник агентству.

По словам офицера, о гибели троих наемников российские военнослужащие узнали из радиоперехвата. Не исключено, что потери среди наемников были больше. По предварительной информации, в составе сводного подразделения, размещавшегося под Долгеньким, могло быть до 50 польских наемников. Собеседник агентства уточнил, что раненых наемников эвакуировали, в то время как украинские военные не были эвакуированы.

Ранее российское Минобороны заявило о заминированных ВСУ обочинах в Днепропетровской области. Сообщается, что украинские боевики не предупреждают местное население об установленных минах.

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