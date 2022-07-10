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Экономика10 июля 2022 1:25

Канадский министр подтвердил возвращение принадлежащей «Газпрому» турбины «Северного потока»

Отремонтированные турбины вернут в Германию
Мария ПАВЛОВА
Канада вернет турбину "Северного потока".

Канада вернет турбину "Северного потока".

Фото: REUTERS

Отремонтированные в Канаде турбины «Северного потока» будут возвращены в Германию. Это решение подтвердил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

«Канада предоставит Siemens Canada ограниченное по времени и отзывное разрешение на возврат отремонтированных турбин для «Северного потока-1» в Германию», - цитирует заявление министра издание The Globe and Mail.

Министр подчеркнул, что такое решение принято, чтобы обеспечить европейским странам доступ к надежному и доступному источнику энергии.

Напомним, ранее компания Siemens Energy заявила, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за антироссийских санкций Канады.

Позже появилась информация, что Канада приняла решение по турбине для «Северного потока».

В то же время Канада заявила о намерении расширить санкции в отношении российского нефтегазового сектора.