Украинские войска обстреляли Алчевск из американской РСЗО HIMARS

Алчевск в ЛНР обстреляли со стороны Украины. Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье 10 июля обстреляли из американской РСЗО HIMARS населенный пункт Алчевск в Луганской Народной Республике. Сообщается, что это произошло в 01.10. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.10 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», - сказано в заявлении представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее США заявили о намерении поставить Украине четыре РСЗО HImars и боеприпасы. Вашингтон уже поставил Киеву восемь таких систем.

Посол США на Украине заявила, что Вашингтон не будет регулировать дальность стрельбы поставляемых Украине РСЗО HIMARS.

Тем временем посольство России обвинило США в попытке затянуть конфликт на Украине поставками HIMARS. Дипломаты обратили внимание, что американские РСЗО используются для ударов по мирному населению.